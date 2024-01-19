Кубок мира, шестой этап: во сколько женская индивидуальная гонка, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) женщины пробегут индивидуальную гонку на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону.
Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Женщины. 12.5 км. Индивидуальная гонка
19 января 2024, пятница. 15:40 МСК
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Соревнования начнутся в 15:40 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.
Кубок мира, шестой этап, Антхольц, Италия
Женщины, индивидуальная гонка на 12,5 км
Старт-лист
2. Эльвира Эберг (Швеция).
3. Доротея Вирер (Италия).
4. Тереза Воборникова (Чехия).
6. Лиза Виттоцци (Италия).
17. Мона Брорссон (Швеция).
Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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