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Кубок мира, шестой этап: во сколько женская индивидуальная гонка, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) женщины пробегут индивидуальную гонку на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону.

Соревнования начнутся в 15:40 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Кубок мира, шестой этап, Антхольц, Италия

Женщины, индивидуальная гонка на 12,5 км

Старт-лист

2. Эльвира Эберг (Швеция).

3. Доротея Вирер (Италия).

4. Тереза Воборникова (Чехия).

6. Лиза Виттоцци (Италия).

17. Мона Брорссон (Швеция).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.