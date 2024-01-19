Швейцарка Хекки выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце, Симон — вторая

Сегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) состоялась женская индивидуальная гонка на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей гонки стала швейцарская биатлонистка Лена Хекки. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 36.49,0.
Второе место заняла биатлонистка из Франции Жулия Симон, допустившая два промаха и уступившая лидеру 20,2 секунды. Третьей стала ещё одна француженка Лу Жанмонно.
Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц.
Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины
1. Лена Хекки (Швейцария) — 36.49,0 (0 промахов).
2. Жулия Симон (Франция) — отставание 20,2 секунды (2).
3. Лу Жанмонно (Франция) +31,4 (1).
4. Ванесса Фойгт (Германия) +37,2 (0).
5. Юни Арнеклейв (Норвегия) +41,1 (1).
6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +52,2 (1).
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