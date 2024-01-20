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16:45 Мск
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Кубок мира, шестой этап: во сколько смешанная эстафета, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, шестой этап: во сколько смешанная эстафета, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 20 января, на шестом этапе Кубка мира – 2023/2024 по биатлону пройдёт смешанная эстафета.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Смешанная 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
20 января 2024, суббота. 16:45 МСК
Не началось

Соревнования начнутся в 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Кубок мира, шестой этап, Антхольц, Италия
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Старт-лист

1. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе).
2. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё).
3. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель).
4. Германия (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль).
5. Чехия (Тереза Воборникова, Маркета Давидова, Йонаш Маречек, Томаш Микишка).
6. Швеция (Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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