Тулатин: Смольский остаётся главным биатлонистом сборной Беларуси, он никуда не уходил

22-летний белорусский биатлонист Иван Тулатин прокомментировал победу в спринте в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Ижевске.

Биатлон. Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Иван Тулатин (Беларусь) – 29.18,3 (0 промахов).

2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 8,7 секунды (1).

3. Михаил Бурундуков (Россия) +24,9 (0).

«В целом я хорошо был готов функционально, но в последних гонках у меня не получалось справиться со стрельбой от слова совсем. Сегодня случился мой первый 0 на рубежах во взрослой спортивной карьере. Раньше никогда не получалось работать чисто на стрельбе. Смольский никуда не уходил, а просто приболел, поэтому не выступает. Он остаётся главным биатлонистом нашей сборной», — приводит слова Тулатина «Матч ТВ».