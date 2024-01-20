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Тулатин: Смольский остаётся главным биатлонистом сборной Беларуси, он никуда не уходил

Тулатин: Смольский остаётся главным биатлонистом сборной Беларуси, он никуда не уходил
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22-летний белорусский биатлонист Иван Тулатин прокомментировал победу в спринте в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Ижевске.

Биатлон. Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Иван Тулатин (Беларусь) – 29.18,3 (0 промахов).
2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 8,7 секунды (1).
3. Михаил Бурундуков (Россия) +24,9 (0).

«В целом я хорошо был готов функционально, но в последних гонках у меня не получалось справиться со стрельбой от слова совсем. Сегодня случился мой первый 0 на рубежах во взрослой спортивной карьере. Раньше никогда не получалось работать чисто на стрельбе. Смольский никуда не уходил, а просто приболел, поэтому не выступает. Он остаётся главным биатлонистом нашей сборной», — приводит слова Тулатина «Матч ТВ».

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