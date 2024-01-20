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Смешанная эстафета. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Сборная Германии превзошла Норвегию в сингл-миксте на 6-м этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Германии превзошла Норвегию в сингл-миксте на 6-м этапе Кубка мира по биатлону
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В Антхольце (Италия) прошла одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её выиграла сборная Германии, продемонстрировавшая почти эталонную стрельбу (один промах на двоих за всю эстафету). Вторыми стали норвежцы. Тройку призёров замкнула команда Австрии.

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Сингл-микст, 2x6 + 2x7,5 км

  1. Германия (Ванесса Фойгт, Юстус Штрелов) — 38.58,0 (0 штрафных кругов + 1 промах).
  2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ветле Шоста Кристиансен) — отставание 11,2 секунды (0 + 8).
  3. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) + 28,3 (0 + 4).

Отметим, что сегодня же, 20 января, в Антхольце пройдёт классическая смешанная эстафета. Начало гонки — в 16:45 мск.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
20 января 2024, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Германия
2
Норвегия
3
Австрия
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