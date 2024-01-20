Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Антхольце, итальянцы — вторые

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Команда в составе Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Тарьея Бё и Йоханнеса Бё прошла гонку с восьмью дополнительными патронами.
Второе место заняла команда Италии. Спортсмены использовали на огневых рубежах пять дополнительных патронов и на финише уступили норвежцам 22,3 секунды. Замкнули тройку лидеров шведские спортсмены, проигравшие победителям гонки 1 минуту 7,8 секунды и использовавшие девять дополнительных патронов.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц
Смешанная эстафета 2 x 6 + 2 x 7.5 км
1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:04:36,3 (8 дополнительных патронов).
2. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 22,3 секунды (5).
3. Швеция (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +1:07,8 (9).
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