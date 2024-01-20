Видео победы сборной Германии в сингл-миксте на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 20 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошла одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Уверенную победу в ней одержала сборная Германии в составе Ванессы Фойгт и Юстуса Штрелова, которая прошла гонку с использованием всего одного дополнительного патрона и на 11,2 секунды опередила норвежцев Индрид Ландмарк Тандреволд и Ветле Шосты Кристиансена.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы немецкой команды в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Сингл-микст, 2x6 + 2x7,5 км

1. Германия (Ванесса Фойгт, Юстус Штрелов) — 38.58,0 (0 штрафных кругов + 1 промах).

2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ветле Шоста Кристиансен) — отставание 11,2 секунды (0+8).

3. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) + 28,3 (0+4).

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