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«Несмотря на то, что я старею, скорость всё ещё на месте». Йоханнес Бё — об эстафете

«Несмотря на то, что я старею, скорость всё ещё на месте». Йоханнес Бё — об эстафете
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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал победу своей сборной в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), отметив, что на его этапе ему пришлось побороться с итальянцем Томмазо Джакомелем.

«Моя стрельба была действительно уверенной. Томми отставал от меня на 10 секунд после первого круга, поэтому мне просто нужен был отрыв. Я знал, что он тоже быстрый стрелок, и мне пришлось играть по его правилам. Несмотря на то, что я старею, скорость всё ещё на месте.

Это особенная гонка, очень сложная эстафета. Всегда интересно, где ты едешь. Сегодня было особенно тяжело. Тарьею удалось сократить отставание, что было для нас необходимо, чтобы оставить Италию позади. Это было важно. Я рад финишировать первым», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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