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Француз Майе остался доволен результатом эстафеты. Франция стала пятой

Француз Майе остался доволен результатом эстафеты. Франция стала пятой
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Французский биатлонист Квентин Фийон Майе высказался о результате смешанной эстафеты, которая завершилась сегодня, 20 января, в рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Он заявил, что наконец-то испытывает положительные эмоции.

Мы стартовали слишком далеко, чтобы надеяться на подиум. Наверстать время очень сложно. Я очень доволен своей стрельбой. Наконец-то испытываю положительные эмоции. Я доволен гонкой, хотя и немного разочарован результатом. Я не видел стрельбу Жанны Ришар, которая, очевидно, была немного сложной для неё. Она находится в начале своей карьеры, поэтому, возможно, такой результат. Лу Жанмонно и Эрик Перро провели по два очень хороших рубежа. Мы сегодня сумели сделать достойно, даже если без результата на пьедестале" — приводит слова Майе L'Équipe.

Напомним результаты, с которыми сегодня удалось финишировать сборной команде Франции в смешанной эстафете:

Франция: 1 час 6 минут 9,8 секунд. (+ 1 минута 33,5 секунды)

Лу Жанмонно — 0+1 (0+0 0+1)

Жанна Ришар — 0+4 (0+1 0+3)

Эрик Перро — 0+1 (0+1 0+0)

Кентен Фийон Майе — 0+0 (0+0 0+0)

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