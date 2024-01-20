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Видео победы сборной Норвегии в смешанной эстафете на этапе КМ в Антхольце

Видео победы сборной Норвегии в смешанной эстафете на этапе КМ в Антхольце
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Сегодня, 20 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошла смешанная эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии, которая по ходу гонки использовала восемь дополнительных патронов и на финише опередила ближайших преследователей, итальянцев (пять дополнительных патронов), на 22,3 секунды. Третьей в этой гонке стала команда Швеции с отставанием в 1 минуту 7,8 секунды (9).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце, в которой победу одержала сборная Норвегии.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц
Смешанная эстафета 2 x 6 + 2 x 7.5 км

1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:04:36,3 (8 дополнительных патронов).
2. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 22,3 секунды (5).
3. Швеция (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +1:07,8 (9).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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