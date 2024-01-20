Симон прокомментировала седьмое место Франции в супермиксте по биатлону

Французская биатлонистка Жулия Симон заявила, что гонка в супермиксте получилась тяжёлой, а немцы были очень сильными соперниками.

«Если говорить о своей гонке, то начала я довольно хорошо. Это была непростая гонка. Поскольку трасса очень ровная, всегда приходилось толкаться. Игра проходила на стрельбище с очень сильными немцами. Результат неутешительный, но это биатлон. Я собираюсь восстановиться очень быстро, чтобы вывести как можно больше молочной кислоты и быть в лучшей форме к завтрашнему дню» — приводит слова Симон L'Equipe.

Напомним, сегодня, 20 января, завершилась гонка в супермиксте в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Сборная Франции, в составе которой были Симон и Эмильен Жаклен, финишировала седьмой с результатом 39 минут 58,1 секунды. Они отстали на минуту и 0,1 секунды от победившей в гонке сборной Германии. Сама Жулия Симон допустила три промаха, а Жаклен сделал девять промахов за всю гонку.