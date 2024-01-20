«Я неуверенно чувствую себя на стрельбище». Самуэльссон — о провале шведов в супермиксте

Сегодня, 20 января, состоялся супермикст по биатлону в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Сборная Швеции осталась на 17-м месте общего зачёта. Один из членов шведской команды Себастиан Самуэльссон заявил, что чувствует себя неуверенно на стрельбище.

«Сейчас у меня много проблем со стрельбой. У меня был плохой день в четверг, плохой день сегодня. Я чувствую себя неуверенно на стрельбище, и это меня расстраивает» — приводит слова Самуэльссона SVT.

Спортсмен хочет найти баланс в состоянии на рубежах, но пока что сам не понимает, в чем проблема.

Напомним, что шведы пришли к финишу с результатом 42:02.1. Они отстали от лидеров гонки — сборной Германии больше, чем на три минуты. В целом, на двоих спортсменов — Самуэльссона и Мону Брорссон — у команды вышло 17 промахов на стрельбе.