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Женщины. 12.5 км Масс-старт. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Кубок мира, шестой этап: масс-старт, мужчины, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, шестой этап: масс-старт, мужчины, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 состоится мужской масс-старт на дистанции 15 км. Соревнования начнутся в 14:30 мск.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у него 761 очко. На втором месте старший брат лидера мирового зачёта Тарьей Бё, заработавший 668 очков. Третье место занимает соотечественник братьев Бё Йоханнес Дале-Шевдал, имеющий в своём активе 639 очков.

Напомним, российские биатлонисты пропускают розыгрыш Кубка мира сезона-2023/2024 по решению Международного союза биатлонистов (IBU), которое является реакцией на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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