Кубок мира, шестой этап: масс-старт, мужчины, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 состоится мужской масс-старт на дистанции 15 км. Соревнования начнутся в 14:30 мск.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у него 761 очко. На втором месте старший брат лидера мирового зачёта Тарьей Бё, заработавший 668 очков. Третье место занимает соотечественник братьев Бё Йоханнес Дале-Шевдал, имеющий в своём активе 639 очков.

Напомним, российские биатлонисты пропускают розыгрыш Кубка мира сезона-2023/2024 по решению Международного союза биатлонистов (IBU), которое является реакцией на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.