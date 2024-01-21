Кубок мира, шестой этап: масс-старт, мужчины, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 состоится мужской масс-старт на дистанции 15 км. Соревнования начнутся в 14:30 мск.
Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у него 761 очко. На втором месте старший брат лидера мирового зачёта Тарьей Бё, заработавший 668 очков. Третье место занимает соотечественник братьев Бё Йоханнес Дале-Шевдал, имеющий в своём активе 639 очков.
Напомним, российские биатлонисты пропускают розыгрыш Кубка мира сезона-2023/2024 по решению Международного союза биатлонистов (IBU), которое является реакцией на ситуацию на Украине.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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