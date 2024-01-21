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Антон Бабиков стал победителем большого масс-старта на этапе Кубка России в Ижевске

Антон Бабиков стал победителем большого масс-старта на этапе Кубка России в Ижевске
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В Ижевске прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков. Вторым к финишу пришёл представитель Беларуси Дмитрий Лазовский. Тройку призёров замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Масс-старт, 15 км, мужчины

  1. Антон Бабиков (Россия) — 46.03,6 (2 промаха).
  2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — отставание 27,0 секунды (3).
  3. Александр Логинов (Россия) + 39,9 (3).

Стоит отметить, что Бабиков и Логинов вместе готовились к текущему сезону вне сборной России.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2023/24. Этап 4, Ижевск
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
46:03.6
2
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+27.0
3
Александр Логинов
Тюменская область
+39.9
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