Антон Бабиков стал победителем большого масс-старта на этапе Кубка России в Ижевске

В Ижевске прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков. Вторым к финишу пришёл представитель Беларуси Дмитрий Лазовский. Тройку призёров замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Масс-старт, 15 км, мужчины

Антон Бабиков (Россия) — 46.03,6 (2 промаха). Дмитрий Лазовский (Беларусь) — отставание 27,0 секунды (3). Александр Логинов (Россия) + 39,9 (3).

Стоит отметить, что Бабиков и Логинов вместе готовились к текущему сезону вне сборной России.