Бабиков — о победе в масс-старте: наконец-то удалось сместить белорусов с первой строчки

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в масс-старте на 15 км, прошедшем в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону.

«Наконец то удалось сместить белорусов с первой строчки. Несмотря на сложные погодные условия, была интересная гонка, борьба. Я хорошо провёл предпоследний круг, поддавил парней, а потом чисто последний рубеж отработал. Я периферическим зрением видел, что ребята (Логинов и Лазовский) промахнулись, поэтому более концентрированно вёл стрельбу. Если бы они отстрелялись чисто, пришлось бы рисковать. Многие говорят, что лёгким спортсменам было легче в такую погоду, а меня сложно назвать тяжёлым. Но, мне кажется, это всё-таки совокупность всех факторов. У меня состояние было хорошим.

Год назад в Чайковском в мега-масс-старте тоже финишировал с флагом Башкортостана. Надеюсь, что в республике заметят это и обратят на наш вид спорта внимание. Передаём с Александром Логиновым привет нашему тренеру Дмитрию Шукаловичу. Жаль, что Александру Поварницыну не удалось в шестёрку забежать, но главный старт впереди», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».