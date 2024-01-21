Кристиансен выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира, Йоханнес Бё — вне топ-3

В Антхольце (Италия) прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен. Вторым к финишу пришёл неоднократный призёр ЧМ норвежец Йоханнес Дале. Тройку призёров также замкнул норвежец — Вебьёрн Сёрум.

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Масс-старт, 15 км, мужчины:

Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 35.51,4 (1 промах). Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 10,7 секунды (2). Вебьёрн Сёрум (Норвегия) + 14,0 (1).

Стоит отметить, что лидер Кубка мира — пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё — занял в данной гонке лишь пятое место. Йоханнес вновь испытывал проблемы со стрельбой — он допустил 4 промаха.