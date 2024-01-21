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Кристиансен выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира, Йоханнес Бё — вне топ-3

Кристиансен выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира, Йоханнес Бё — вне топ-3
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В Антхольце (Италия) прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен. Вторым к финишу пришёл неоднократный призёр ЧМ норвежец Йоханнес Дале. Тройку призёров также замкнул норвежец — Вебьёрн Сёрум.

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Масс-старт, 15 км, мужчины:

  1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 35.51,4 (1 промах).
  2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 10,7 секунды (2).
  3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) + 14,0 (1).

Стоит отметить, что лидер Кубка мира — пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё — занял в данной гонке лишь пятое место. Йоханнес вновь испытывал проблемы со стрельбой — он допустил 4 промаха.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
35:51.4
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+10.7
3
Вебьёрн Сёрум
Норвегия
+14.0
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