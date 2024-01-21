Кристиансен выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира, Йоханнес Бё — вне топ-3
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В Антхольце (Италия) прошёл мужской масс-старт на 15 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен. Вторым к финишу пришёл неоднократный призёр ЧМ норвежец Йоханнес Дале. Тройку призёров также замкнул норвежец — Вебьёрн Сёрум.
Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Масс-старт, 15 км, мужчины:
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 35.51,4 (1 промах).
- Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 10,7 секунды (2).
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) + 14,0 (1).
Стоит отметить, что лидер Кубка мира — пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё — занял в данной гонке лишь пятое место. Йоханнес вновь испытывал проблемы со стрельбой — он допустил 4 промаха.
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