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Видео победы Ветле Шоста Кристиансена в масс-старте на этапе КМ в Антхольце

Видео победы Ветле Шоста Кристиансена в масс-старте на этапе КМ в Антхольце
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Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия)в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошёл мужской масс-старт. Победил в нём олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира из Норвегии Ветле Шоста Кристиансен, который допустил по ходу дистанции только один промах.

Вторым в гонке с отставанием в 10,7 секунды стал другой норвежец, Йоханнес Дале, который промахнулся на огневых рубежах дважды. Третьим стал также представитель Норвегии, Вебьёрн Сёрум, проигравший Кристиансену ровно 14 секунд при одной ошибке на стрельбе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Ветле Шоста Кристиансена в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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