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Жулия Симон прокомментировала свою победу в масс-старте в Антхольце

Жулия Симон прокомментировала свою победу в масс-старте в Антхольце
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Французская биатлонистка Жулия Симон, которая сегодня, 21 января, одержала победу в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), высказалась о своём выступлении в гонке, сравнив свой ход с ходом своей соотечественницы Лу Жанмонно, ставшей в гонке второй.

«Думаю, что разница была в скорости стрельбы. Я также пыталась обыграть её стратегически, стараясь не прилагать слишком много усилий в неподходящий момент. Стрельба была довольно точной. Но в какой-то момент у меня начались небольшие физические проблемы, я была не так хороша, как в индивидуальной гонке. Но нужно было найти силы и победить, когда всё решается на финальном круге», — приводит слова Симон издание L'Équipe.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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