Видео победы Жулии Симон в масс-старте на этапе КМ в Антхольце

Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошёл женский масс-старт. Победу в нём одержала французская биатлонистка Жулия Симон, которая прошла гонку с одним промахом. Второй финишировала другая француженка, Лу Жанмонно, которая проиграла соотечественнице 8,9 секунды, ни разу не ошибившись на стрельбе. Замкнула тройку лидеров швейцарка Лена Хекки (+20,7 секунды, один промах).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победного для Жулии Симон масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 34:42,5 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 8,9 секунды (0).

3. Лена Хекки (Швейцария) +20,7 (1).

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