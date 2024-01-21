Жанмонно: выходя на стрельбище, знаю, что Симон опережает меня минимум на два выстрела

Французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о своём втором месте в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). В нём спортсменка проиграла только своей соотечественнице Жулии Симон, уступив 8,9 секунды на финише, при этом Жанмонно отстрелялась чисто, а победительница гонки заходила на штрафной круг.

«Я стреляла осторожно, так как это именно то, что нужно в таких гонках. Было сложно каждый раз догонять Жулию Симон, которая стреляла намного быстрее. Это по-прежнему один из моих векторов развития, над которым нужно работать, если я хочу быть лучше. Но сегодня не на что жаловаться, я выложилась на 100%.

Когда я выхожу на стрельбище, я знаю, что Симон опережает меня минимум на два выстрела. Это знание мне помогает, но это тяжело. В любом случае, быстрее стрелять я сейчас не умею. Поэтому довольна тем, чего достигла сегодня», — приводит слова спортсменки L'Équipe.

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