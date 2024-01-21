Эльвира Эберг: к Олимпиаде в Антхольце будет важно грамотно провести акклиматизацию

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, олимпийская чемпионка и двукратный призёр Олимпиады 2022 года, прокомментировала своё выступление на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), где в 2026 году пройдут Олимпийские игры.

«Чертовски жаль, что после первой стрельбы в масс-старте я осталась одна: это был худший вакуум, где выжить в одиночку практически невозможно. Но во второй половине гонки я почувствовала, что ускорилась, поэтому рада, что смогла перевернуть гонку.

Сейчас эти результаты меня не слишком беспокоят. Для Олимпиады — совсем другое дело, будет важно грамотно провести акклиматизацию. На последних Играх я чувствовала себя хорошо, и всё прошло хорошо», — приводит слова спортсменки издание SVT.

Напомним, в масс-старте в Антхольце Эльвира Эберг стала 11-й, проиграв победительнице гонки, француженке Жулии Симон, более минуты с двумя промахами.

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