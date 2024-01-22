Бьорндален: Фийон Майе поступил некрасиво, кинув винтовку, но он не должен нести наказание

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный чемпион Олимпийский игр, высказался о поступке француза Кентена Фийон Майе после финиша масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен кинул винтовку в снег после того, как из-за проблем с лыжами финишировал в гонке на четвёртом месте.

«Он ужасно злился, а у Фийона Майе в целом вспыльчивый характер. Он настоящий биатлонист в своих лучших проявлениях, но сегодня он очень рассердился на своё снаряжение, не проявил к нему уважения и бросил его. Я это понимаю, когда у тебя был шанс прийти вторым и когда норвежцы обогнали вас, как стоящего. Это ужасный опыт, когда ты участвуешь в важной для себя гонке.

Он поступил не очень красиво, но оружие было пустым и разобранным. Поэтому, думаю, всё в порядке. Это неправильно, но не думаю, что он должен понести наказание», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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