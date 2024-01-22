Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон Фуркад: поражение Фийона Майе в масс-старте в Антхольце — не его вина

Симон Фуркад: поражение Фийона Майе в масс-старте в Антхольце — не его вина
Комментарии

Главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о поражении биатлониста Кентена Фийона Майе в борьбе за подиум в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен шёл вторым на финишном круге, однако из-за плохого качества лыж проиграл призовые места норвежцам Йоханнесу Дале и Вебьёрну Сёруму.

«Да, проблема в гонке была не физической. Второе место тянулось к нему, и, если не удалось его получить, это не вина Кентена. Вся команда сервисменов принесла ему извинения», — приводит слова Фуркада издание Nordic Magazine.

Отметим, что ранее глава бригады сервиса мужской сборной Франции признал ошибку сервисменов в подготовке лыж.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Двое на одного: норвежцы отобрали у француза медаль масс-старта и заняли весь пьедестал!
Двое на одного: норвежцы отобрали у француза медаль масс-старта и заняли весь пьедестал!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android