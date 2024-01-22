Симон Фуркад: поражение Фийона Майе в масс-старте в Антхольце — не его вина

Главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о поражении биатлониста Кентена Фийона Майе в борьбе за подиум в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен шёл вторым на финишном круге, однако из-за плохого качества лыж проиграл призовые места норвежцам Йоханнесу Дале и Вебьёрну Сёруму.

«Да, проблема в гонке была не физической. Второе место тянулось к нему, и, если не удалось его получить, это не вина Кентена. Вся команда сервисменов принесла ему извинения», — приводит слова Фуркада издание Nordic Magazine.

Отметим, что ранее глава бригады сервиса мужской сборной Франции признал ошибку сервисменов в подготовке лыж.

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