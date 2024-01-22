Ханна Эберг: перед чемпионатом мира 2023 года в Оберхофе думала о завершении карьеры

Шведская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг призналась, что думала о завершении карьеры перед чемпионатом мира по биатлону, который прошёл в 2023 году в Оберхофе (Германия).

«Это был тяжёлый период, я не получала удовольствия от соревнований. Я думала о завершении карьеры, смирилась со своей судьбой. Радость пропала, было совсем безрадостно. Тогда ты начинаешь думать, что есть другие варианты, тебе необязательно продолжать соревноваться. Думаю, у многих время от времени возникали такие мысли, но для меня это было нечто новое», — приводит слова Эберг SVT.

Напомним, на чемпионате мира в Оберхофе Ханна Эберг завоевала две золотые медали и серебро в личных гонках, а также выиграла бронзу в женской эстафете.