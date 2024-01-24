Матицын сказал, что Спартакиаду-2024 можно провести на высоком уровне

Министра спорта России Олег Матицын сказал, что в Спартакиаде сильнейших — 2024, которая пройдёт уже в феврале, все продумано до мелочей и особое внимание уделяется безопасности.

«Спартакиада станет главным стартом спортивного календаря по зимним олимпийским видам спорта. Поэтому важно обеспечить условия для честной конкуренции всех участников, а также высокий уровень организации, логистики, размещения и передвижения всех гостей, спортсменов, зрителей. Приоритетное внимание всегда уделяем вопросам безопасности», — приводит слова Матицына телеграм-канал «Спартакиады сильнейших».

Напомним, в этом году соревнования пройдут с 8 по 18 февраля. Принимать их будут пять регионов страны: Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Краснодарский и Красноярские края.