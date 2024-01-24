Норвежка Киркеэйде выиграла индивидуальную гонку чемпионата Европы

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону, который сейчас проходит в Осрблье (Словакия).

20-летняя Киркеэйде преодолела дистанцию в 15 км за 41 минуту 26,2 секунды. На четырёх огневых рубежах она не допустила ни одного промаха. Второе место за Алёной Стремоус с отставанием на 46,2 секунды. Она представляла на соревнованиях Молдавию, однако родилась в Волгоградской области. Замкнула тройку лидеров словачка Эма Капустова, у нее отставание на 59,1 секунды. Для неё этот сезон первый во взрослых соревнованиях, ранее Капустова участвовала только в юниорских стартах.

Ни одна из тройки сильнейших не допустила на дистанции ни одного промаха.

26 января пройдёт мужская и женская спринтерская гонка, а 28 января чемпионат Европы завершится.