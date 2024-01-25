Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на Спартакиаду сильнейших — 2024

Белорусская федерация биатлона объявила состав сборной на Спартакиаду сильнейших — 2024, которая пройдёт с 8 по 18 февраля в пяти регионах России.

Состав сборной Беларуси по биатлону на Спартакиаду сильнейших — 2024

Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Максим Воробей, Павел Белько.

Женщины: Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева, Елена Кулак.

Сообщается, что на соревнованиях может выступить биатлонистка Динара Смольская, которая должна получить допуск к тренировочной и соревновательной деятельности.

Накануне участие биатлонистов сборной Беларуси на Спартакиаде сильнейших было подтверждено. Соревнования биатлонистов пройдут в городе Златоуст (Челябинская область). Спартакиада сильнейших — 2024 приурочена к 10-й годовщине проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Медали на этих соревнованиях будут разыграны в 16 зимних видах спорта.