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Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на Спартакиаду сильнейших — 2024

Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на Спартакиаду сильнейших — 2024
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Белорусская федерация биатлона объявила состав сборной на Спартакиаду сильнейших — 2024, которая пройдёт с 8 по 18 февраля в пяти регионах России.

Состав сборной Беларуси по биатлону на Спартакиаду сильнейших — 2024

Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Максим Воробей, Павел Белько.

Женщины: Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева, Елена Кулак.

Сообщается, что на соревнованиях может выступить биатлонистка Динара Смольская, которая должна получить допуск к тренировочной и соревновательной деятельности.

Накануне участие биатлонистов сборной Беларуси на Спартакиаде сильнейших было подтверждено. Соревнования биатлонистов пройдут в городе Златоуст (Челябинская область). Спартакиада сильнейших — 2024 приурочена к 10-й годовщине проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Медали на этих соревнованиях будут разыграны в 16 зимних видах спорта.

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