Норвежец Исак Фрей стал победителем пасьюта на чемпионате Европы, Шамаев — второй
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Норвежский биатлонист Исак Фрей выиграл гонку преследования на чемпионате Европы в Брезно‑Осрблье (Словакия). Он преодолел дистанцию за 32 минуты 42,1 секунды.
На втором месте расположился представитель Румынии Дмитрий Шамаев, уступивший лидеру гонки 12,3 секунды. Отметим, что Шамаев ранее выступал за Россию и получил румынское гражданство весной 2021 года.
Победитель спринта француз Антонен Гигонна замкнул тройку призёров, проиграв лидеру 26 секунд. Француз допустил пять промахов, причём четыре из них — на третьем огневом рубеже.
Завтра, 28 января, на чемпионате Европы пройдут смешанная эстафета и сингл‑микст.
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