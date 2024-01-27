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Норвежец Исак Фрей стал победителем пасьюта на чемпионате Европы, Шамаев — второй

Норвежец Исак Фрей стал победителем пасьюта на чемпионате Европы, Шамаев — второй
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Норвежский биатлонист Исак Фрей выиграл гонку преследования на чемпионате Европы в Брезно‑Осрблье (Словакия). Он преодолел дистанцию за 32 минуты 42,1 секунды.

На втором месте расположился представитель Румынии Дмитрий Шамаев, уступивший лидеру гонки 12,3 секунды. Отметим, что Шамаев ранее выступал за Россию и получил румынское гражданство весной 2021 года.

Победитель спринта француз Антонен Гигонна замкнул тройку призёров, проиграв лидеру 26 секунд. Француз допустил пять промахов, причём четыре из них — на третьем огневом рубеже.

Завтра, 28 января, на чемпионате Европы пройдут смешанная эстафета и сингл‑микст.

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