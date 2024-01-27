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Общий зачёт Кубка IBU после ЧЕ, мужчины: первые пять мест занимают норвежцы

Общий зачёт Кубка IBU после ЧЕ, мужчины: первые пять мест занимают норвежцы
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Сегодня, 27 января, на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия), завершились личные гонки. После окончания соревнований у мужчин был обновлён общий зачёт Кубка IBU, в котором первые пять мест заняли представители Норвегии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменами, входящими в топ-10 общего зачёта Кубка IBU после чемпионата Европы.

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 970 очков.
2. Матс Эвербю (Норвегия) — 855.
3. Мартин Невланд (Норвегия) — 772.
4. Исак Фрей (Норвегия) — 617.
5. Мартин Улдал (Норвегия) — 590.
6. Данило Райтмюллер (Германия) — 588.
7. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 469.
8. Лукас Фрацшер (Германия) — 445.
9. Симон Кайзер (Германия) — 397.
10. Ветле Паулсен (Норвегия) — 372.

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