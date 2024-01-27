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Общий зачёт Кубка IBU после ЧЕ, женщины: Ида Лиен возглавила турнирную таблицу

Общий зачёт Кубка IBU после ЧЕ, женщины: Ида Лиен возглавила турнирную таблицу
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Сегодня, 27 января, в Брезно-Осрблье (Словакия) завершились личные гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону. После окончания соревнований у женщин был опубликован обновлённый общий зачёт Кубка IBU, в котором сменился лидер: на первую строчку вышла норвежка Ида Лиен, которая опередила по очкам свою соотечественницу Йенни Энодд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменками, входящими в топ-10 общего зачёта Кубка IBU по итогам чемпионата Европы.

1. Ида Лиен (Норвегия) — 577 очков.
2. Йенни Энодд (Норвегия) — 557.
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 536.
4. Осеан Мишлон (Франция) — 468.
5. Анаэль Бондо (Франция) — 442.
6. Джоанна Пуфф (Германия) — 431.
7. Юлия Тенхаймер (Германия) — 417.
8. Эмили Шуман (Германия) — 417.
9. Анна Хайденберг (Швеция) — 413.
10. Стина Нильссон (Швеция) — 410.

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