Общий зачёт Кубка IBU после ЧЕ, женщины: Ида Лиен возглавила турнирную таблицу

Сегодня, 27 января, в Брезно-Осрблье (Словакия) завершились личные гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону. После окончания соревнований у женщин был опубликован обновлённый общий зачёт Кубка IBU, в котором сменился лидер: на первую строчку вышла норвежка Ида Лиен, которая опередила по очкам свою соотечественницу Йенни Энодд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменками, входящими в топ-10 общего зачёта Кубка IBU по итогам чемпионата Европы.

1. Ида Лиен (Норвегия) — 577 очков.

2. Йенни Энодд (Норвегия) — 557.

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 536.

4. Осеан Мишлон (Франция) — 468.

5. Анаэль Бондо (Франция) — 442.

6. Джоанна Пуфф (Германия) — 431.

7. Юлия Тенхаймер (Германия) — 417.

8. Эмили Шуман (Германия) — 417.

9. Анна Хайденберг (Швеция) — 413.

10. Стина Нильссон (Швеция) — 410.