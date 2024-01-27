Фрей и Киркеэйде высказались о своих победах в пасьютах на чемпионате Европы — 2024

Норвежские биатлонисты Исак Фрей и Марен Киркеэйде, победители мужского и женского пасьюта на чемпионате Европы — 2024 соответственно, высказались о своих выступлениях в гонке.

«Драматичная гонка. Я сфокусировалась на своей стрельбе и это окупилось. Здорово выигрывать. Это очень удачная для меня неделя с тремя медалями», — приводит слова Киркеэйде пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Фрей высказался о своей гонке так: «Состояние было безумным. Мне повезло, что на первой стойке Сёрум и Гигонна — они оба опережали меня на том этапе, — промахнулись по четыре раза. Это моя первая медаль чемпионата Европы, и она много для меня значит».

Напомним, сегодня, 27 января, на чемпионате Европы по биатлону завершились личные гонки. В воскресенье, 28 января, состоятся эстафеты.