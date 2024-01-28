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Осеан Мишлон — о бронзе ЧЕ: она придаёт мне уверенности в будущем

Осеан Мишлон — о бронзе ЧЕ: она придаёт мне уверенности в будущем
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Французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась о своём третьем месте на чемпионате Европы — 2024: бронзовая медаль турнира стала для спортсменки первой на взрослом уровне.

«После финальной стрельбы я шла четвёртой за Марлен Фихтнер, и в первых гонках Кубка IBU в этом сезоне я часто финишировала четвёртой, поэтому очень не хотела повторять этот результат. К тому же позади была Ида Лиен, которая хотела получить медаль. Я хорошо боролась и не испытывала проблем на финишной прямой, но отдала всё, что у меня было! Эта медаль действительно приносит мне удовлетворение, я очень рада.

Первые две гонки на чемпионате Европы были довольно разочаровывающими, мне всегда чего-то не хватало. Эта медаль показывает, что я работала, она придаёт мне уверенности в будущем», — приводит слова спортсменки Fondo Italia.

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