Осеан Мишлон — о бронзе ЧЕ: она придаёт мне уверенности в будущем

Французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась о своём третьем месте на чемпионате Европы — 2024: бронзовая медаль турнира стала для спортсменки первой на взрослом уровне.

«После финальной стрельбы я шла четвёртой за Марлен Фихтнер, и в первых гонках Кубка IBU в этом сезоне я часто финишировала четвёртой, поэтому очень не хотела повторять этот результат. К тому же позади была Ида Лиен, которая хотела получить медаль. Я хорошо боролась и не испытывала проблем на финишной прямой, но отдала всё, что у меня было! Эта медаль действительно приносит мне удовлетворение, я очень рада.

Первые две гонки на чемпионате Европы были довольно разочаровывающими, мне всегда чего-то не хватало. Эта медаль показывает, что я работала, она придаёт мне уверенности в будущем», — приводит слова спортсменки Fondo Italia.