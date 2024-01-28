«Раньше думал, что быть старше на пять лет — это уже старость». Бьорндален — о 50-летии

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о своём 50-летнем юбилее, который он отпраздновал вчера, 27 января.

«Да, мне 50. Воспринимаю это спокойно. Когда я был молод, казалось, что быть старше на пять лет – это уже значит быть старым. А сейчас у меня есть друзья, которым 65 и 70, но в них ещё горит огонь, интерес к жизни», – сказал Бьорндален в интервью Drammens Tidende.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. Он 20-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира. На счету норвежца 96 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам (95 и 1 соответственно), а всего он имеет 137 побед вместе с командными дисциплинами (136 и 1 соответственно).

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