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Норвежка Ида Лиен отправится на чемпионат мира в Нове-Место в составе сборной

Норвежка Ида Лиен отправится на чемпионат мира в Нове-Место в составе сборной
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Норвежская биатлонистка Ида Лиен отправится на чемпионат мира в Нове-Место (Чехия) в составе сборной, говорится в пресс-релизе норвежской федерации биатлона.

Напомним, четыре из пяти биатлонисток, которые примут участие в чемпионате мира, были определены до начала чемпионата Европы. Предполагалось, что пятая участница будет выбрана по итогам ЧЕ. Тренерский штаб сделал выбор в пользу Лиен, а не Марен Киркеэйде, несмотря на то что на прошедшем первенстве Ида завоевала одно золото и дважды стала четвёртой, а у 20-летней Киркеэйде два золота и серебро.

«Чемпионат Европы был фантастическим для Норвегии, и особенно здорово, что у нас так много разных медалистов. Пожалуй, это был самый сильный состав на чемпионате Европы в истории», — заявил глава норвежской федерации биатлона Пер Арне Ботнан.

В составе сборной Норвегии на чемпионат мира — 2024 в Нове-Место, который пройдёт с 7 по 18 февраля, отправятся Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен, Юни Арнеклейв и Ида Лиен. В рамках программы турнира будут разыграно 12 комплектов медалей.

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