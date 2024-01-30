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Исполком СБР объявил об учреждении трофея имени Анфисы Резцовой

Исполком СБР объявил об учреждении трофея имени Анфисы Резцовой
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Исполком Союза биатлонистов России (СБР) объявил об учреждении трофея имени трёхкратной олимпийской чемпионки, советской и российской биатлонистки и лыжницы Анфисы Резцовой.

«Кубок Анфисы Резцовой, как ранее Кубок Александра Привалова, будет ежегодно разыгрываться в рамках чемпионатов России – он будет вручаться победителям спринтерских гонок у мужчин и женщин.

Аналогично на чемпионате России три последних сезона за победу в индивидуальных гонках у мужчин и женщин вручается Кубок Александра Привалова», — говорится в заявлении пресс-службы СБР.

Напомним, Анфиса Резцова умерла 19 октября 2023 года в 58 лет. Резцова — обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр в биатлоне и одной — в лыжных гонках. На счету Резцовой также две победы в общем зачёте Кубка мира по биатлону.

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