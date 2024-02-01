«Между первой и второй». Динара Алимбекова показала милое фото Смольского с сыном

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях милое фото супруга – серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антона Смольского с их сыном. На фото Антон во сне обнимает также спящего ребёнка.

«Между первой и второй», — подписала фото Алимбекова-Смольская, предположительно имея в виду «между первой и второй тренировками».

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте сезона-2021/2022. В начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов состоялась в начале октября. В конце сентября 2023 года Динара впервые стала мамой.