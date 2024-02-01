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Шамаев — об адаптации в сборной Румынии: никто тут не меряет друг друга по национальности

Шамаев — об адаптации в сборной Румынии: никто тут не меряет друг друга по национальности
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Российский биатлонист Дмитрий Шамаев, с 2021 года выступающий за сборную Румынию, рассказал, как для него проходил процесс адаптации в новой команде.

«Первый год, когда мы притирались, было такое, что я занял чьё-то место, но сейчас мы все дружны, и у нас очень хорошая команда. Никто тут не меряет друг друга по национальности. Мы все друг с другом в хороших отношениях, и в этом плане не чувствую никаких проблем.

Я постоянно включаю трансляции наших Кубка России и Кубка Содружества, смотрю каждую гонку. В этом году я весь год живу в комнате с Джордже Бута, который тоже смотрит соревнования вместе со мной, интересуется, кто выиграл, кто как пробежал. Им это интересно.

Об отстранении россиян речи не заходило, но плохого я никогда не слышал от моих румынских товарищей про русских», — приводит слова Шамаева Metaratings.

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