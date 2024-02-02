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«Француженки в отличной форме». Кузьмина высказалась о фаворитах ЧМ-2024 по биатлону

«Француженки в отличной форме». Кузьмина высказалась о фаворитах ЧМ-2024 по биатлону
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Трёхкратная олимпийская чемпионка разных годов, чемпионка мира 39-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, возобновившая карьеру, поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по биатлону.

«Молодые таланты могут удивить, но и известные биатлонистки, в том числе одна мама, в этом сезоне выступают исключительно хорошо. В целом француженки находятся в отличной форме. Красота биатлона заключается в непредсказуемости стрельбы и искусстве обретения максимальной формы к самым важным соревнованиям сезона. Поэтому я предпочитаю не делать конкретных прогнозов», — приводит слова Кузьминой пресс-служба IBU.

Напомним, чемпионат мира по биатлону — 2024 пройдёт с 7 по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).

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