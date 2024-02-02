Президент НОК Франции: Фуркад был бы отличным кандидатом на пост главы оргкомитета ОИ-2030

Президент Национального олимпийского и спортивного комитета Франции Давид Лаппартьен заявил, что пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад был бы отличным кандидатом на пост главы организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, которые могут пройти во французских Альпах.

«Нужен человек, который сможет управлять всеми процессами, и я убеждён, что Мартен Фуркад обладает всеми качествами для выполнения такой миссии благодаря своей карьере, своему послужному списку, интеллекту и открытости. Конечно, он никогда публично не заявлял, что готов взять на себя такую ответственность. Но я уверен, что Фуркад был бы отличным кандидатом на эту роль», — приводит слова Лаппатьена L'Equipe.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявит место проведения Олимпиады-2030 23–24 июля текущего года.