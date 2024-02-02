Самуэльссон: норвежцы — фавориты ЧМ-2024, но на них оказывается серьёзное давление

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия).

«Мне нравится период перед чемпионатом мира. Думаю, что с каждым днём моё тело чувствует себя намного лучше. На предстоящем чемпионате мира у меня такие же шансы, что и в прошлом году, когда многие смеялись надо мной, потому что я сказал, что у меня есть шанс завоевать медали в каждой гонке.

Да, есть норвежцы, но на них оказывается серьёзное давление, потому что они добились отличных результатов и являются фаворитами. Но в Антхольце у меня было ощущение, что они слишком рано набрали форму. Посмотрим, будут ли они готовы на 100% или Норвегию ждёт крах», — приводит слова Самуэльссона SVT.