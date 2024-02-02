Жанмонно — о целях на ЧМ-2024: хочу завоевать медали

Французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала о целях на чемпионат мира — 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия).

«Мои достижения в начале сезона исключительны, но я хочу, чтобы это продолжилось. Хочу, чтобы чемпионат мира тоже получился исключительным, хочу завоевать медали. Сделаю всё возможное, чтобы быть в форме на 100%. Я хорошо знаю Нове-Место по выступлениям на Кубке IBU. Мне очень нравится эта трасса. Людей всегда много, как на футбольном матче.

После перенесённого в декабре коронавируса я была немного не уверена в своей физической форме и не знала, как долго так будет. Однако в итоге я собралась и продолжила в том же духе, что и в начале сезона. У нас сильная команда, мы хотим быть лучшими», — приводит слова Жанмонно Ski-Nordique.