После выстрела Легрейда наказана вся сборная Норвегии

В декабре 2023 года норвежский биатлонист Стурла Легрейд выстрелил из винтовки в отеле во время этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Никто не пострадал, однако сам спортсмен был отстранён от участия в масс-старте. После инцидента на него наложили индивидуальный штраф в размере € 500, а также обязанность пройти инструктаж по обращению с винтовкой. Оштрафован и весь Норвежский союз биатлонистов на € 2500.

«Это хорошо, как и ожидалось, на самом деле. Я рад, что всё не обернулось чем-то более серьёзным. Считаю, что штраф и курсы по обращению с винтовкой были подходящим наказанием», — приводит слова Легрейда NRK.

Остальные спортсмены также одобрили идею с курсами.

Напомним, выстрел был совершён Легрейдом по причине того, что патроны они получили в отеле, а не в подсобном помещении. Спортсмен нацелился на пуф, не подумав, что винтовка уже заряжена. Легрейд признал свою неправоту и даже не смог сдержать слёз, пока комментировал инцидент.