«Раньше это было возможно». Йоханнес Бё — о том, почему не пробовал себя в лыжных гонках

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, рассказал, почему не пробовал выступать на Кубке мира по лыжным гонкам, чтобы попробовать выиграть гонку в этом виде спорта, повторив достижение восьмикратного чемпиона Олимпиад Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Я хотел, конечно, я думал об этом. Раньше это было возможно. Тогда лучшие биатлонисты были в числе лучших лыжников. Но оба вида спорта эволюционировали. Разница стала слишком большой.

Лучше быть слегка склоняющимся к лыжным гонкам биатлонистом? Абсолютно верно», — приводит слова спортсмена издание TV2.

Напомним, Уле-Эйнар Бьорндален регулярно принимал участие в соревнованиях Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмен был победителем гонки свободным стилем в Елливаре (Швеция) в 2006 году, а также поднимался на пьедестал почёта в масс-старте в Рамзау (Австрия) и гонке свободным стилем в Куопио (Финляндия) в 2001 году: тогда биатлонист занимал второе место.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.