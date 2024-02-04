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Петтер Нортуг: когда Йоханнес Бё ускоряется, это почти идеально. Ошибок нет

Петтер Нортуг: когда Йоханнес Бё ускоряется, это почти идеально. Ошибок нет
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Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг поделился мнением о выступлениях пятикратного чемпиона Олимпийских игр, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё.

«Когда Йоханнес Бё ускоряется, это почти идеально. Ошибок нет. У каждого движения есть план, и вряд ли кто-то в мире делает их так элегантно, как он, когда нажимает на палки. Имею в виду, что он самый мощный в истории из всех биатлонистов.

Бьорндален был силён в лёгкости и работал с экономичным расходом сил. У Ларса Бергера была более тяжёлая экипировка, особенно в одиночных гонках, и техника, которая делала его одним из лучших в мире. Но у Йоханнеса Бё всё более современное», — приводит слова Нортуга TV2.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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