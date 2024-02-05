Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жаклен: Норвегия — суперфаворит мужской эстафеты на ЧМ-2024

Жаклен: Норвегия — суперфаворит мужской эстафеты на ЧМ-2024
Комментарии

Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о конкуренции со сборной Норвегии в мужской эстафете на предстоящем чемпионате мира по биатлону — 2024, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 7 по 18 февраля.

«Думаю, Норвегия будет суперфаворитом в эстафете, но мы сделаем всё, чтобы завоевать медаль. Мы знаем, что всё зависит только от нас, потому что прежде всего нужно провести хорошую гонку. Конечно, придётся рассчитывать и на ошибки норвежцев. Но мы должны сосредоточиться на себе и выложиться на 100%», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, команда Франции является действующим чемпионом мира в мужской эстафете. В прошлом году золото завоевали Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Норвегия заняла второе место.

Материалы по теме
«Француженки в отличной форме». Кузьмина высказалась о фаворитах ЧМ-2024 по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android