Жаклен: Норвегия — суперфаворит мужской эстафеты на ЧМ-2024

Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о конкуренции со сборной Норвегии в мужской эстафете на предстоящем чемпионате мира по биатлону — 2024, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 7 по 18 февраля.

«Думаю, Норвегия будет суперфаворитом в эстафете, но мы сделаем всё, чтобы завоевать медаль. Мы знаем, что всё зависит только от нас, потому что прежде всего нужно провести хорошую гонку. Конечно, придётся рассчитывать и на ошибки норвежцев. Но мы должны сосредоточиться на себе и выложиться на 100%», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, команда Франции является действующим чемпионом мира в мужской эстафете. В прошлом году золото завоевали Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Норвегия заняла второе место.