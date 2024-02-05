«Всегда были проститутки и выпивка». Тихонов — об экс-президенте IBU Бессеберге

Российский биатлонист Александр Тихонов впервые за все годы расследования дела Андерса Бессеберга рассказал, что он думает об обвинении экс-президента в коррупции, сокрытии допинг-проб российских спортсменов и сотрудничестве с Россией.

«Я думаю, Бессеберг заслуживает наказания. Почему? Ну, во-первых, он повёл себя недостойно норвежца. Раз за разом. Всегда были проститутки и выпивка. Об этом знает весь биатлонный мир», — приводит слова Тихонова VG.

Также российский биатлонист недружелюбно отзывается о Бессеберге в своих социальных сетях, но приезжать в Норвегию, чтобы дать показания лично, отказывается.

Отметим, что сам бывший президент IBU не признаёт вину ни в одном из обвинений. Ранее Международный союз биатлонистов принял решение навсегда отстранить Бессеберга от работы в структуре организации и оштрафовать.