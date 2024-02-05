Ханна Эберг — о проблемах с коленом перед ЧМ: всё сложилось хорошо, я больше не беспокоюсь

Шведская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг рассказала о лечении колена в преддверии старта чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). После гонок на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) колено спортсменки опухло, и ей пришлось пройти углублённое медицинское обследование в Швеции. Результаты обследования показали, что у биатлонистки нет серьёзных повреждений.

«Это был положительный момент. Первые несколько дней я провела дома, в Эстерсунде. Мне приходилось реже бегать, чтобы дать колену время восстановиться. Но теперь я без проблем могу проводить тренировки на высокой интенсивности и с хорошим лыжным ходом. Для меня всё сложилось хорошо. Естественно, когда подходишь к чемпионату мира, хочется, чтобы всё прошло гладко. В этом плане я была не очень довольна. Но сейчас думаю, что есть прогресс в положительную сторону. Я больше не беспокоюсь», — приводит слова Эберг Expressen.