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Латыпов: рад, что белорусы выступят на Спартакиаде

Латыпов: рад, что белорусы выступят на Спартакиаде
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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Эдуард Латыпов, принявший участие в пресс-конференции в ТАСС, посвящённой Спартакиаде сильнейших, позитивно отозвался об участии в соревнованиях спортсменов из Беларуси.

«Не скажу за всех, но я рад, что сильнейшие спортсмены из Беларуси смогут выступить. Это стимул показать сильный, хороший результат, стремиться к победе. Такие гонки только мотивируют, когда собираются все сильнейшие и выигрываешь — это вдвойне приятно. Рад, что белорусы смогут выступать», — цитирует Латыпова ТАСС.

Спартакиада сильнейших состоится с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах РФ, соревнования по биатлону примет город Златоуст (Челябинская область).

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