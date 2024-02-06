«Целился в медаль». Шипулин вспомнил промах в спринте на Олимпиаде в Сочи

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин рассказал, что промах на последнем рубеже спринта на Олимпиаде в Сочи угнетал его на протяжении всех Игр. Тогда осечка последним выстрелом лишила россиянина шансов на победу и попадание в тройку призёров.

«Пулю рассекло, от неё даже полетели брызги свинца, но было недостаточно, чтобы закрыть установку. Целился в медаль. Этот промах начал меня угнетать на протяжении практически всей Олимпиады», — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».

Спринт на Олимпийских играх в Сочи прошёл 8 февраля 2014 года. Олимпийским чемпионом стал норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, серебряную медаль завоевал австриец Доминик Ландертингер, а бронзовая награда досталась чешскому биатлонисту Ярославу Соукупу. Антон Шипулин занял четвёртое место, проиграв победителю гонки 6,4 секунды.