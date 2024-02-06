Чемпионат мира по биатлону — 2024 начнётся по плану — организаторы

Чемпионат мира по биатлону — 2024, который с 7 по 18 февраля пройдет в чешском Нове-Место, начнётся по плану. Об этом сообщает Sport.cz со ссылкой на IBU и организаторов турнира.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в Okko

В понедельник, 5 февраля, Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о закрытии трассы на арене «Высочина» из-за погодных условий. Накануне в городе шёл сильный дождь. Состояние снежного покрова оценивается как ужасное. Также повреждения из-за ветра получила арена стадиона.

После совещания организаторов с IBU было принято решение не переносить начало турнира. Плюсовая температура сохранится в городе на протяжении всего чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира начнётся смешанной эстафетой. Старт гонки пройдёт 7 февраля в 19:20 по московскому времени.